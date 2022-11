iPhoneなどのApple製品には音声アシスタントAIの「Siri」が搭載されています。このSiriを呼び出すためには「Hey Siri」というウェイクワードを使う必要がありますが、Appleがこのウェイクワードを「Siri」だけにすることを画策していると報じられています。Apple’s Next Change for Siri: Dropping the ‘Hey’ in ‘Hey Siri’ Trigger Phrase - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-11-06/apple-s-next-c