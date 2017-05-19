¥¤¥±¥á¥óÅ¹°÷¤òÁÀ¤¤·â¤Á¡ªµÒ¤«¤é¡ÈÈà½÷¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê3¤Ä¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
Âç¿Í¿ô¤è¤ê¤â¾¯¿Í¿ô¤Î°û¤ß²ñ¤¬¹¥¤¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÂç³ØÎø°¦³ØÉô¤Î¥æ¥¦¥¤Ç¤¹¡£
µï¼ò²°¤ä¥«¥Õ¥§¡¢¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÉ¬¤ºÏÃ¤¹Áê¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤â¤·¤³¤ì¤¬Îø¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¤Ç¤âÁê¼ê¤Ï»Å»öÃæ¤À¤·¡Ä¡Ä¡×¤È±óÎ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÃËÍ§Ã£¤ËËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥§¥¢¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ê1¡Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤«¤É¤¦¤«
¡Ø¤¤¤Ä¤â·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê28ºÐ¡¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¼õÉÕ¡Ë
ÃËÍ§Ã£¤¤¤ï¤¯¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡È¤ªµÒÍÍ¤Ï¤ªµÒÍÍ¡É¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤«´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤ª²ñ·×¤òºÑ¤Þ¤·¤¿»þ¤ÎÃúÇ«¤ÊÂÐ±þ¤äÀÜµÒ¤ò¤·¤¿»þ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤ë¤È ¡¢¹¥´¶ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¾ïÏ¢¤µ¤ó¤äËè²óÆ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë²ñÏÃÎÌ¤¬Áý¤¨Ì¾Á°¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª¤Ë»ÅÊ¬¤±¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¤ ¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ê2¡Ë¼¡¤Ë·Ò¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±
¡ØÏ¢ÍíÀè¤¬½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤òÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤ËÅÏ¤¹»Ñ¤Ë¾È¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê25ºÐ¡¿°û¿©¡Ë
²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤¿¤ê¤·»Ï¤á¤¿¤é¡¢Î®¤ì¤Ï½çÄ´¤Ç¤¹¡£
¿¦¾ì¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ø»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÈÏ¢ÍíÀè¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÍ§Ã£¤¤¤ï¤¯¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤¹¤ëºÝ¤Ï2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¤â¤Ã¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¸¬µõ¤Ê´¶¤¸¤ÇÏ¢ÍíÀè¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤É¤Ã¤Á¤Ä¤«¤º¤Î¾õ¶·¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤ÈÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¼«Á³¤È¡ÖÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¤·¤è¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¿¥¤êº®¤¼¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¢¤Î¾ì¹ç¤Ï»æ¤Ë½ñ¤¤¤¿Ï¢ÍíÀè¤Ë°ì¸ÀÅº¤¨¤ë¤Ê¤É¤ò¤·¤ÆÅÏ¤¹¤È¸ú²ÌÅª¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ê3¡ËÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë
¡Ø°ìÀ¸·üÌ¿¹¥¤¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ê27ºÐ¡¿¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë
¤Þ¤º¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤òËÜµ¤¤ÇÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´û¤Ë¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï±Û¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¢¤È¤ÏÅÁ¤¨Êý¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
¡È¤Ê¤¼Å¹°÷¤ÈµÒ¤Î´Ø·¸¤«¤éÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¡É
¤³¤³¤ò»Ï¤Þ¤ê¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤òÀµÄ¾¤ËÏÃ¤¹¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò±Û¤¨¤¿Í¦µ¤¡×¡ÖÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤Î3ÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁÛ¤¤¤ÏÉ¬¤ºÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
----------
½Ð²ñ¤¤¤òÌò³ä¤ÇÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜ¿´¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸å²ù¤Ê¤Îø°¦³èÆ°¤¬Á÷¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¤¢¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦Çº¤ß¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ü¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥æ¥¦¥¡Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÂç³ØÎø°¦³ØÉô¶µ¼ø¡Ë
µï¼ò²°¤ä¥«¥Õ¥§¡¢¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÉ¬¤ºÏÃ¤¹Áê¼ê¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤¦¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¹¥¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤â¤·¤³¤ì¤¬Îø¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¤Ç¤âÁê¼ê¤Ï»Å»öÃæ¤À¤·¡Ä¡Ä¡×¤È±óÎ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÃËÍ§Ã£¤ËËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥§¥¢¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ê1¡Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤«¤É¤¦¤«
¡Ø¤¤¤Ä¤â·è¤Þ¤Ã¤¿»þ´Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê28ºÐ¡¿¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¼õÉÕ¡Ë
ÃËÍ§Ã£¤¤¤ï¤¯¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡È¤ªµÒÍÍ¤Ï¤ªµÒÍÍ¡É¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤«´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤ª²ñ·×¤òºÑ¤Þ¤·¤¿»þ¤ÎÃúÇ«¤ÊÂÐ±þ¤äÀÜµÒ¤ò¤·¤¿»þ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤ë¤È ¡¢¹¥´¶ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¾ïÏ¢¤µ¤ó¤äËè²óÆ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë²ñÏÃÎÌ¤¬Áý¤¨Ì¾Á°¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª¤Ë»ÅÊ¬¤±¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¤ ¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ê2¡Ë¼¡¤Ë·Ò¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±
¡ØÏ¢ÍíÀè¤¬½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤òÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤ËÅÏ¤¹»Ñ¤Ë¾È¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê25ºÐ¡¿°û¿©¡Ë
²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤¿¤ê¤·»Ï¤á¤¿¤é¡¢Î®¤ì¤Ï½çÄ´¤Ç¤¹¡£
¿¦¾ì¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ø»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÈÏ¢ÍíÀè¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃËÍ§Ã£¤¤¤ï¤¯¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤¹¤ëºÝ¤Ï2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤ò¤â¤Ã¤È¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¸¬µõ¤Ê´¶¤¸¤ÇÏ¢ÍíÀè¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤É¤Ã¤Á¤Ä¤«¤º¤Î¾õ¶·¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤ÈÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¼«Á³¤È¡ÖÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¤·¤è¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¿¥¤êº®¤¼¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¢¤Î¾ì¹ç¤Ï»æ¤Ë½ñ¤¤¤¿Ï¢ÍíÀè¤Ë°ì¸ÀÅº¤¨¤ë¤Ê¤É¤ò¤·¤ÆÅÏ¤¹¤È¸ú²ÌÅª¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ê3¡ËÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë
¡Ø°ìÀ¸·üÌ¿¹¥¤¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ê27ºÐ¡¿¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë
¤Þ¤º¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤òËÜµ¤¤ÇÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´û¤Ë¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï±Û¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¢¤È¤ÏÅÁ¤¨Êý¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
¡È¤Ê¤¼Å¹°÷¤ÈµÒ¤Î´Ø·¸¤«¤éÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¡É
¤³¤³¤ò»Ï¤Þ¤ê¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç¤òÀµÄ¾¤ËÏÃ¤¹¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò±Û¤¨¤¿Í¦µ¤¡×¡ÖÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤Î3ÅÀ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁÛ¤¤¤ÏÉ¬¤ºÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
----------
½Ð²ñ¤¤¤òÌò³ä¤ÇÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜ¿´¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸å²ù¤Ê¤Îø°¦³èÆ°¤¬Á÷¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¤¢¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡×¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦Çº¤ß¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ü¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥æ¥¦¥¡Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÂç³ØÎø°¦³ØÉô¶µ¼ø¡Ë