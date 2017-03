水曜の朝、「1ヶ月したら香港へ転勤する」と、年上の彼から驚きの発言がありました。企業で何年も働いている人からすれば、ごく当たり前のことだと思う。でも、私にはとてもショックな出来事でした。

正式な恋人ではないけれど、3ヶ月間の付き合いで強い心の繋がりを感じていた。それに、生まれた国を飛び出してまで、全てを愛する人に捧げた世界中にいる何千人もの人々の気持ちもわかるような気がしていた。

自分のことを大人だと思ったことは一度もないし、年上の男性が好みのタイプというわけでもない。そんな私が、彼とは出会った日から意気投合したのです。

年の差を気にせずに対等に扱ってくれる彼のおかげで、大学の友達と会話している時のように色々なことを話し合えました。9歳の差は障害になってはいませんが、興味や影響を受けているものが合わない時もありました。

例えば、彼から聞いたブリトニー・スピアーズとクリスティーナ・アギレラが人気争いをしているって話。それに『The West Wing』の再放送を見ていたり、スナップチャットの使い方も知らなかったりしたこともありました。

そういう時は世代の違いを感じましたが、珍しい話を聞くことができ、いろいろなことを学べて、今までよりもずっと世界が広がったのです。

「No one is gifted with such strong feelings of jealousy as amateurs. (素人ほど強い嫉妬の感情を持っている人はいない)」- オスカー・ワイルド