元SMAPの 木村拓哉 が4月20日放送のNHKの音楽番組「SONGS」に初出演することを、各メディアが報じた。木村は同番組で自身の主演映画「無限の住人」(4月29日公開)の主題歌を書き下ろしたギタリストのMIYAVIと初対談し、それぞれの人生に斬り込むという。また、MIYAVIのスタジオ演奏曲は、「木村が選んだMIYAVIのBEST曲」である「What's My Name?」、映画の主題歌「Live to Die Another Day -存在証明-」。番組では、4月から始まるMIYAVIのワールドツアー・アメリカ公演にも密着。ナレーションを木村が務めるというのだ。「映画が公開間近とあって、番組の放送時期はキムタクが大プロモーションを展開中。同日には人気絶頂の菅田将暉の主演映画『帝一の國』が公開される。いまの菅田の人気ぶりからすると、キムタクの映画が興収で下回る可能性も十分に考えられるだけに、キムタクを猛プッシュするジャニーズ事務所からすさまじいプレッシャーを受ける製作サイドはプロモーションの戦略に頭を悩ます日々」(映画業界関係者)ジャニーズの公式サイト内のキムタクのページでは、映画の特典付きチケット発売などをしっかり告知。今後、これまでの主演映画ではあまり積極的に取り組むことがなかった、地方局への“PR行脚”も行うというが、関係者をかなり困惑させてしまっているというのだ。「なかなかキムタクほどの大物が来ないので、関係各所でのアテンドが大変。各番組の与えられた取材時間は15分程度で、質問を事前に提出しなければならず、おまけにその質問をキムタク自身がチェックしてOKだったら質問を受けるというが、そこまでたくさん聞くこともないので、各局1番組の代表取材で十分。キムタクとしては、たっぷり取材を受けることで意気込みを伝えたいようだ」(地方局の関係者)キムタクの“気合い”が空回りしなければいいのだが…。