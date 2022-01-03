第72回NHK紅白歌合戦
『第72回NHK紅白歌合戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年5月23日
2022年1月25日
2022年1月16日
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上沼恵美子、2021年のNHK紅白歌合戦に指摘「間違えましたね」
若者をターゲットにしていたとして「（方向性を）間違えましたね」と指摘
デイリースポーツ
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視聴率で苦戦した「第72回NHK紅白歌合戦」上沼恵美子がNHKに指摘
視聴率で苦戦した理由について、ターゲットを「間違えましたね」とバッサリ
スポニチアネックス
2022年1月13日
2022年1月12日
2022年1月11日
2022年1月7日
2022年1月6日
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2021年の紅白歌合戦視聴率「34.3％」歴代最低でも驚異的な数字か
横軸で見れば依然として「音楽・バラエティの年間最高視聴率番組」だと筆者
NEWSポストセブン
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氷川きよしの宣言に所属事務所が難色？「意見はいつまでも平行線」
所属事務所は「演歌の貴公子」の印象を壊したくなく、難色を示しているそう
日刊ゲンダイDIGITAL
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視聴率大惨敗のNHK紅白歌合戦、若者が見なくなった訳 ライバルはスマホか
個人視聴率のデータを見ると、前年と比べて特に若年層の数字が落ちたという
スポニチアネックス
2022年1月5日
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NHK公式YouTubeチャンネルで、まふまふ「ダントツ」ネット驚き
NHK公式YouTubeチャンネルで出演動画が400万回以上再生されている
J-CASTニュース
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番組自体は悪くなかった？史上最低を更新したNHK紅白歌合戦の視聴率
「国民的なお祭り」でなく、良質な音楽番組になってしまったと民放P
デイリー新潮
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太田光、紅白歌合戦で衝撃的だった歌手「まふまふ、初めて観たね」
「まふまふっていう人、初めて観たね」「衝撃的だったね」とコメント
スポニチアネックス
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第72回NHK紅白歌合戦、瞬間最高視聴率もワースト 初めての40％割れ
瞬間最高視聴率は23時43分の39.3％で、大トリのMISIAがコメントする場面
スポーツ報知
2022年1月4日
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藤井風が紅白で着用したモコモコスリッパに注目 お値段は3万円超
視聴者が注目したのは、藤井がはいていた緑色のモコモコしたスリッパ
週刊女性PRIME
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まふまふのファンから大泉洋の進行に批判も NHK紅白歌合戦の演出に驚き？
まふまふのファンからは休む間もなくコメントを求めた大泉の進行に批判が
東スポWEB
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KAT-TUNがNHK紅白歌合戦に初出場もファンに不安 最後の「花道」だった？
ジャニーズ事務所が世代交代を進めている真っ最中でファンからは不安の声が
東スポWEB
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「若い世代にこびている」と言われたNHK紅白歌合戦 デーブが指摘
デーブ・スペクターは、いつからTikTokがエンタメの基準になったのかと指摘
東スポWEB