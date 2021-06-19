大宮の立てこもり事件
『大宮の立てこもり事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年7月18日
2022年7月9日
2021年7月5日
2021年6月29日
2021年6月22日
2021年6月21日
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埼玉県警はビビっていた？大宮立てこもりでの指摘に元刑事怒りの反論
元刑事は「頭に来ている」「ビビっていたわけではない」とコメント
ABEMA TIMES
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大宮立てこもり事件容疑者が強盗に関与か 横浜の事件現場で指紋見つかる
指紋が、横浜市内で13日に発生した強盗致傷事件の現場に残されていた
共同通信
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「大宮ネットカフェ立てこもり男」許されざる32時間の暴挙
立てこもりは32時間余りに及び、男は個室の鍵穴に細工をしたとみられている
デイリー新潮
2021年6月20日
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大宮立てこもり事件で逮捕された男 2018年に逮捕された事件で不満か
2018年に別の事件で逮捕された際の不満を口にしていたと分かった
FNNプライムオンライン
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大宮立てこもり事件の容疑者の指紋 強盗事件の現場に残された指紋と一致
男の指紋が4日前の強盗事件現場で見つかった指紋と一致したことが分かった
ABEMA TIMES
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大宮立てこもりの男を送検 女性従業員の首・ひじにけが負わせる
埼玉県警は20日、監禁容疑で現行犯逮捕した男を逮捕監禁致傷容疑で送検した
読売新聞オンライン
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大宮立てこもり事件 軽食などを渡す穴から容疑者と人質の位置を把握
捜査員が容疑者に軽食などを差し入れるため、個室のドアに穴を開けたという
読売新聞オンライン