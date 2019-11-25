大阪の不明女児を栃木で保護
『大阪の不明女児を栃木で保護』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年12月22日
2019年12月2日
2019年11月27日
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小6誘拐事件の容疑者は中学生を別名で女児に紹介 身元の特定を警戒か
容疑者が別名で小6女児に紹介していたことが27日、分かった
共同通信
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女児「PCで動画見ていた」逃げないようつなぎ留めか…大阪誘拐
女児は男の自宅のPCで「YouTubeを見て過ごしていた」と話しているという
共同通信
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大阪市の小6女児誘拐、心理につけ込む35歳容疑者の巧妙な手口
逮捕された35歳男の手口は、女児の心理に付け込んでいると捜査事情通
日刊ゲンダイDIGITAL
2019年11月26日
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小6女児が誘拐された事件 脱出後、保護されるまで約3時間半さまよう
女児は脱出後、保護されるまで約3時間半も市内をさまよい歩いていたという
読売新聞オンライン
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小6女児誘拐の巧妙な手口 罪悪感のある行為に「人助け」という名目を与える
女の子の話し相手になって欲しい、として誘い出した手口は「巧妙」だという
東スポWEB
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小6女児誘拐事件 脅しに使われた「銃弾」はおもちゃのような偽物か
ライブドアニュース速報
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保護された女子中学生 茨城県警が訪問の際に床下に隠れていたか
茨城県警が7月に男の自宅を訪ねた際、床下に隠れていた可能性があるという
日テレNEWS NNN
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小6誘拐事件の容疑者の生い立ち 叔父が「とくダネ！」の取材に応じる
容疑者の少年時代については「変な感じじゃなかった」などと振り返った
スポーツ報知