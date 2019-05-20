上原浩治が現役引退
2019年5月20日、上原浩治がプロ野球の現役引退を報告。
2019年6月1日
2019年5月27日
2019年5月26日
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張本勲氏、現役引退の上原浩治氏を絶賛も「泣くなよ記者会見で」
張本勲氏は「野球史80年の中でトップクラスのピッチャーですよ」と絶賛
スポーツ報知
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引退の上原浩治氏、未練隠さず 「正直もうちょいやりたかった」
「正直、もうちょいやりたかった」「納得はしていない」と語った
Sports Watch
2019年5月22日
2019年5月21日
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巨人「上原監督」は実現するか…「生え抜きエース」の条件はクリア
巨人の監督資格には「生え抜きのエースか4番」という不文律があるそう
日刊ゲンダイDIGITAL
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記者の地元に100万円の義援金 巨人・上原浩治の優しさ
プロ野球担当になって1年目の2004年、記者の地元で新潟中越地震が発生
スポニチアネックス
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上原浩治は不動産投資で安泰か 一棟買いしたというマンションも
出演した番組で「マンション一棟を不動産として持っている」と明かした上原
Smart FLASH
2019年5月20日
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つば九郎が上原浩治へ思いつづる「ペタジーニ敬遠でますます尊敬」
1999年の巨人vsヤクルト戦で、ペタジーニ氏を敬遠した場面について言及
スポニチアネックス
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上原浩治の引退報告に同学年・松井稼頭央氏「最後までやれ」
上原は同学年の松井稼頭央氏に、「最後までやれ」と言われていたそう
スポニチアネックス
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上原浩治引退に長嶋茂雄氏「20勝したルーキーシーズン忘れられない」
「監督時代に20勝したルーキーシーズンは今でも忘れられない」とコメント
スポーツ報知
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原監督「雑草魂もついに燃え尽きた」引退の「戦友」上原浩治に敬意
21年間に及んだ現役生活に「雑草魂もついに燃え尽きたという印象」と言及
デイリースポーツ
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松坂大輔、上原浩治から引退報告受けていた「やっぱり寂しい」
事前に引退する旨の報告を受けていたそうで、「やっぱり寂しい」とコメント
スポニチアネックス
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巨人・上原浩治が涙の会見「もうちょっとやりたかったなという思い」
今年でやめることは最初から決めていて、「3カ月が勝負」だったそう
スポニチアネックス
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上原浩治がTwitterで引退報告「まだ心の中、頭の中がごちゃごちゃ」
「今日で引退となります。長い間、応援ありがとうございました」と感謝
デイリースポーツ
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現役引退を決断した上原浩治「過去より今」を貫いた背番号「19」
戦力になるべく2軍でトレーニングに励み、前に進み続けた背番号「19」
スポーツ報知
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巨人の上原浩治が現役引退へ きょうにも都内で引退会見を開催
ファームで調整を続けてきたが、今季は一度も1軍昇格を果たしておらず
スポーツ報知