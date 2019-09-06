錦戸亮が事務所を退所へ
『錦戸亮が事務所を退所へ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年1月5日
2019年10月12日
2019年9月20日
2019年9月18日
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次は長瀬智也が退所の可能性？錦戸亮の脱退に見る「アーティスト志向」
アイドルの活動より、アーティスト志向の強さを象徴しているという
デイリー新潮
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錦戸亮をめぐり大手事務所が争奪戦か 一番手は吉本興業？
いくつもの大手芸能プロが水面下で錦戸と接触を図っているという
日刊ゲンダイDIGITAL
2019年9月17日
2019年9月15日
2019年9月14日
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錦戸亮の退所発表のタイミングに憶測 ジャニーズはイメージダウン狙ったか
ジャニー喜多川氏のお別れ会翌日に発表すると決めたのは事務所側、と関係者
デイリー新潮
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錦戸亮がお別れ会の翌日に独立発表 事務所がイメージダウン図ったか
タイミングはすべて事務所が決めたことで、本人の意思ではないと芸能関係者
デイリー新潮
2019年9月12日
2019年9月9日
2019年9月8日
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「身内が死ぬような感覚」中丸雄一が錦戸亮の脱退にコメント
メンバーの脱退は「感覚的には身内が死ぬような感覚と同じ」と表現
日刊スポーツ
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「全員がグループを閉じる覚悟も」大倉忠義が錦戸亮の脱退を受け言及
話し合いの中で「全員がグループを閉じる覚悟もしたはずです」とも
マイナビニュース
2019年9月7日
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錦戸亮がジャニーズ退所 村上信五＆横山裕「お笑い組」と確執か
錦戸はもともと、お笑い感の強い関ジャニに乗り気でなかったと芸能関係者
東スポWEB
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脱退＆退所で錦戸亮の今後は 「山Pの二の舞いになるのでは」の声
NEWSを脱退した山下智久の「二の舞いになるのでは」と噂されているという
日刊ゲンダイDIGITAL
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丸山隆平が錦戸亮の脱退＆退所に生放送で言及 メンバーでは初
関ジャニ∞のメンバーが錦戸の脱退についてメディアで語るのはこれが初めて
スポニチアネックス
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TOKIO城島茂、錦戸亮めぐり丸山隆平から電話「ご迷惑かけます」
関ジャニ∞の丸山隆平から直接、電話で報告があったことを告白
デイリースポーツ
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滝沢秀明が錦戸亮の脱退に言及「受け入れたメンバーすごい」
「年齢も年齢ですし、いろんなことを考えるのは当たり前だと思う」と言及
日刊スポーツ