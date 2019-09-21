NGT山口真帆の暴行被害報道
『NGT山口真帆の暴行被害報道』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年4月1日
2020年6月5日
2020年4月8日
2020年2月3日
2020年1月20日
2020年1月19日
2019年12月25日
2019年11月26日
2019年11月6日
2019年11月1日
2019年10月31日
2019年10月30日
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山口真帆がAKSに不快感 現メンバーの「つながり」音声所持と明かす
掲載写真に関する報道内容を否定し、古巣のAKSに対する不快感を投稿
スポーツ報知
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元NGT48山口真帆と襲撃犯とされた人物との写真 部屋番号を指で表現？
山口が襲撃犯とされた人物と2人で写っている写真を、本紙が独占入手
スポニチアネックス
2019年10月28日
2019年10月16日
2019年9月25日
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男ファン2人 ドアを引っ張り合うだけで「山口真帆に暴行してない」
男性の1人は山口のファンで、私的な交流があったが疎遠にされたと主張
文春オンライン
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ファン男性が山口真帆と私的交流を主張 主張に食い違い
被告男性は事件以前から山口と「私的な関係性」があったと主張している
スポニチアネックス