獣になれない私たち
日本テレビ系の「水曜ドラマ」で放送されているテレビドラマ。主演は新垣結衣、松田龍平。
2019年1月2日
2018年12月28日
2018年12月20日
2018年12月15日
2018年12月14日
2018年12月13日
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「本当に死んでしまう前に…」けもなれ最終回の台詞に共感の声
キャリコネニュース
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ドラマでの新垣結衣の姿に触発「けもなれ退職」にブームの兆し？
新垣演じる役が、過重な労働を課す社長に退職願を提出し、そのまま退職した
J-CASTニュース
2018年12月12日
2018年12月5日
2018年11月28日
2018年11月16日
2018年11月6日
2018年10月31日
2018年10月25日
2018年10月22日
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30歳になって心境に変化？新垣結衣が見せる新たな素顔に期待
番宣で出演した情報番組のコーナーで、自ら「下ネタ」コメントをした新垣
NEWSポストセブン
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12年前に共演した新垣結衣との写真 松田龍平の投稿にコメント続々
同作品の主演を務める新垣結衣と、12年前に共演した際の写真を公開した
モデルプレス
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苦戦する「けもなれ」日常の不満が蘇る展開がストレスに？
新垣結衣は仕事でもプライベートでも周囲に気を使う女性を演じている
日刊ゲンダイDIGITAL
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新垣結衣がドラマでハイヒールを解禁 スタイルの良さが際立ち好評
同メディアは18日の記事で、ドラマ内で新垣がハイヒールを解禁したと報じた
NEWSポストセブン