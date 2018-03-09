佐川国税庁長官の辞任
『佐川国税庁長官の辞任』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年3月29日
2018年4月9日
2018年3月28日
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佐川宣寿氏の「ウソ」若狭勝氏が指摘 森裕子氏の質問への答弁
若狭氏は、人間が嘘をつくと、本能的に「ウソ反応」が出ると説明
トピックニュース
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自殺職員の遺族が佐川宣寿氏に失望 ご冥福ならなぜ本当のこと言えない
佐川宣寿氏が喚問で「ご冥福を祈りたい」と悼んだことに遺族のひとりが言及
J-CASTニュース
2018年3月27日
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佐川宣寿氏の証人喚問 表情や仕草から見えた心理状況
佐川氏の表情や仕草から、全体的には完全に官僚・対議員モードだと分析
ABEMA TIMES
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うつむく財務省職員 佐川宣寿氏の証人喚問は「テレビで見届けたい」
職員の何人かは、証人喚問を「テレビで見届けたい」とうつむきがちに語った
ライブドアニュース速報
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佐川宣寿氏は謹直な仕事ぶりで知られる 部下に厳しい物言いも
普段から「公務員は公に奉仕する者」と話し謹直な仕事ぶりで知られた佐川氏
読売新聞オンライン
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佐川宣寿氏は刑事訴追理由に改ざん指示答えず…真相の解明に「壁」
金子原二郎委員長から、誰にどのような動機で指示したのかと問われた佐川氏
J-CASTニュース
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佐川宣寿氏の新米時代の秘蔵カット公開 同期にいたずらをする茶目っ気
同期のアタマに悪戯をする茶目っ気を見せている
デイリー新潮
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佐川宣寿氏の前代未聞の逮捕はあるか 共謀共同正犯で罪に問われる可能性
公用文書等毀棄罪と虚偽公文書作成罪の両方からアプローチするのではと指摘
デイリー新潮