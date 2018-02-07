プロ野球春季キャンプ2018
『プロ野球春季キャンプ2018』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年2月1日
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長野久義が広島キャンプ初日を終える フィーバーに「疲れました」
1600人もの観客が集結し、「長野フィーバー」を感じさせる一日に
デイリースポーツ
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日本球界がキャンプイン ダルビッシュ有が懐かしの「自虐」を解禁
「1年目のキャンプ初日」は大先輩のプロの球を、間近で見て驚いたと回顧
デイリースポーツ
2018年2月27日
2018年2月16日
2018年2月14日
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中日の松坂大輔が5日連続投球練習をせず 肩を疲労させない選択肢を取る
「考えがあってのことです。何の不安もないですよ」とコメント
フルカウント
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中日ドラゴンズの松坂大輔 ビッグイベント前日にヒゲを剃る？
入団テストのときや、キャンプイン前日にはヒゲを剃っていたと指摘
スポーツ報知
2018年2月13日
2018年2月12日
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広島カープ鈴木誠也が打撃練習でアーチ 骨折の右くるぶしも順調に回復
生きた球と向かい合うのは約半年ぶりで、右くるぶし骨折故障後初
デイリースポーツ
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千葉ロッテにインフルエンザが蔓延 7人目は助っ人のオルモス
オルモスで今キャンプ7人目のインフルエンザ感染
BASEBALL KING
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巨人の野上亮磨が紅白戦初登板後にブルペン直行 1日で約400球投げ込む
登板後はブルペンへ直行し、300球の投げ込みを敢行
スポーツ報知
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オリックス山田久志臨時コーチが佐藤世那に助言「形づくりをしっかり」
「まだまだ、形づくりをしっかりしていかないといけない」と山田臨時コーチ
フルカウント
2018年2月11日
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巨人の山口俊 長嶋茂雄終身名誉監督の激励に「頑張りたい」
宮崎キャンプを訪問した長嶋茂雄氏と11日、初めて対面した
デイリースポーツ
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斎藤佑樹が今季初の実戦登板で好投 開幕ローテ入りへ好調なスタート
2回無安打無失点の好投をみせ、開幕ローテ入りへ好調なスタートを切った
スポーツ報知
2018年2月9日
2018年2月7日
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巨人の阿部慎之助 吉川光夫にスライダーの投げ方など助言
スライダーと力強い直球を「ナイスボール」と何度もうなりながら捕球
スポーツ報知
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中日の松坂大輔がブルペンで66球 自らブレーキをかけていることを明かす
「いつもの僕だったら今日なら100球を超えていると思う」とコメント
東スポWEB
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ヤクルト復帰の青木宣親がキャンプに合流「楽しんでできました」
「気持ちよくできましたし、昔を思い出しながら楽しんでできました」と青木
BASEBALL KING
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ソフトバンクのキャンプで観衆が16％減 市の関係者は松坂大輔の影響と予想
原因について「松坂さんの影響は大きいと思います」と宮崎市の関係者
東スポWEB
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阪神の西岡剛が紅白戦でチーム1号アーチ 観客からは大きな歓声
1死一塁で迎えた第2打席、右翼フェンス越えに先制2ランを放った西岡
デイリースポーツ
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MRI検査を受けた日本ハムの中田翔 右肩の炎症と診断されたと発表
右肩の炎症と診断され、第2クール期間中はノースロー調整に
フルカウント