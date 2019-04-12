三森すずこは、日本の女性声優、女優、歌手。1986年6月28日生まれ、東京都出身。
「慣れない海外での妊婦生活と出産だった」とアメリカでのお産を告白
モデルプレス
「先日、男の子を出産いたしました」「母子共に健康です！！」と報告
オリコンニュース
ここ数ヶ月、坐骨神経痛に悩まされていると告白
LINE BLOG News
三森は6月12日に『結城友奈は勇者である』のイベントに出席したことを報告
「第一子を授かり、8月に出産予定であることをご報告いたします」と説明
朝日を見に行った場所でバラ100本とともに「タッグ組むぞ」と言われたそう
スポニチアネックス
「大丈夫！私は元気です 濃厚接触者でもありません！」とコメントした
日刊スポーツ
livedoor
東スポの取材に対し、4月に声優・三森すずことの結婚を公表した件に言及
東スポWEB
死因は急性心不全で、ともに仕事をしていた中川翔子らもTwitterで追悼
2014年から毎年夏に開催されるアニメ「デジモンアドベンチャー」の祭典
東スポの取材にオカダは、試合後に三森の存在の大きさを実感するとコメント
声優仲間の明坂聡美は「平成最後の入籍なんてズルいよ…」とTwitterに投稿
ガジェット通信