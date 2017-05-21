村田諒太の判定負けが物議
『村田諒太の判定負けが物議』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年8月4日
2017年8月3日
2017年5月30日
2017年5月29日
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不可解な判定負けの村田諒太 「クローズアップ現代＋」に緊急出演へ
WBA世界ミドル級王座決定戦で不可解な判定負けを喫した村田
スポニチアネックス
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村田諒太はエンダムと再戦したら勝てる？ 「自信はあるけど」
再戦したら勝つ自信はあるけれど、勝てるとはあまり言いたくないと村田
スポニチアネックス
2017年5月28日
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試合翌日の村田諒太とエンダムの談笑 竹原慎二氏がSNSでの報告に疑問
村田が、翌日にエンダムと語り合ったことをSNSで報告したことに言及
デイリースポーツ
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村田諒太に松本人志が厳しい指摘も「最後の詰めの甘さ」
アッサン・エンダムに判定負けした村田諒太について「詰めの甘さ」を指摘
スポーツ報知
2017年5月26日
2017年5月27日
2017年5月26日
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村田諒太の敗戦にWBA会長が再戦指示 ネットでは疑問の声
村田とアッサン・エンダムの再戦を指示したと、WBA公式Twitterが伝えた
デイリースポーツ
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WBA会長 村田諒太の不可解判定受け新ジャッジ構想明かす
村田諒太の王座決定戦が不可解な判定となり、世界的に波紋が広がったため
スポーツ報知
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村田諒太の悲劇…ボクシング界の目利きも疑問視する不可解判定の舞台裏
カメラマンは、不可解判定の一因は「年配のジャッジが多い」ことを指摘
週プレNEWS
2017年5月25日
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村田諒太vsエンダム戦 在米記者たちの意見「酷い判定」
「酷い判定だ」「この試合でエンダムの勝ちはあり得ない」などとしている
Sportiva
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村田諒太が来週にも進退に結論か 本田明彦会長が胸中を代弁
来週にも進退の結論を出す可能性が高いと、帝拳ジムの会長が明かした
スポニチアネックス
2017年5月24日
2017年5月23日
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村田諒太がアッサン・エンダムとの再戦に言及「休んでから決めたい」
22日、WBAがエンダムとの再戦を求める考えを示していることに言及した
読売新聞オンライン
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判定負けの村田諒太 WBOやWBCが次戦打診のラブコール
WBOやWBCから次戦打診のラブコールが送られていることが22日に分かった
スポニチアネックス