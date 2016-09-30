ファミコンの本体サイズを約60％に縮小した家庭用ゲーム機。正式名称は「ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ」。
Engadget 日本版
任天堂は2017年4月に一時生産を終了していたが、28日から再販を開始した
BCN＋R
「メガドライブ ミニ」は収録タイトルにどれだけインパクトがあるかがカギ
日刊SPA!
「ドラゴンクエスト」「キャプテン翼」など、厳選した計20タイトルを収録
オリコンニュース
ミニスーファミの中はかなりミニファミコンと似た感じだと筆者は指摘
ガジェット通信
一時は入手困難で、プレミア価格がつくなどの人気ぶりをみせていた
「ゲーム数は本物以上」とも掲載し、多いものでは収録ゲーム数が400本超え
Record China
価格は上が約219万円や約110万円、下は約8200円と混沌とした状態
メニューや設定画面、コントローラーの操作性などについて解説している
従来のファミコンを60％に縮小して、30タイトルを収録したミニファミコン
価格.comマガジン
中国版ツイッターでも紹介する記事が投稿され、歓喜するユーザーが続出
内蔵ソフト30本のうち8本は国内外の知名度を反映するかのように入れ替え
あらかじめ収録された往年の30タイトルをカセットの交換なしに楽しめる
ナリナリドットコム