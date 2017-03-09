わろてんか
『わろてんか』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年12月20日
2018年7月21日
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葵わかな 朝ドラ効果で父親との関係修復「本当にひどかった」
朝ドラの撮影で一人暮らしをした際に、親のありがたみに気がついたのだそう
スポニチアネックス
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「誰も知らない状況」葵わかなが「わろてんか」選出の裏側語る
面接後に突然合格を告げられ「えっと思って」と当時を振り返った葵
スポーツ報知
2018年2月10日
2018年1月5日
2017年11月24日
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朝ドラ「わろてんか」2人の「鈴木」問題で現場が凍りつく事態か
鈴木京香と鈴木保奈美の呼び方を巡り、現場は大混乱に陥っているそう
東スポWEB
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徳永えりが「わろてんか」の撮影現場で驚き 藤井隆らの瞬発力
大阪生まれの「吉本新喜劇育ち」で、憧れだった藤井隆らと共演している徳永
スポーツ報知
2017年11月18日
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わろてんかの遊び心溢れる次週予告 SNSで話題「いつかやると思っていた」
「釣りバカ」で共演する濱田岳と広瀬アリスが、浜崎夫婦風のやりとりを披露
スポーツ報知
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NHK「わろてんか」の藤井隆に称賛の声「安心して見ていられる」
万丈目吉蔵役で登場した藤井隆は、芸人ならではの話術でドラマの流れを一変
ガジェット通信
2017年11月11日
2017年10月16日
2017年10月15日
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千葉雄大 朝ドラ「わろてんか」の「ナレ死」に胸中つづる
ヒロインの兄・藤岡新一を演じていたものの同日放送分で突然の死となった
デイリースポーツ
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「わろてんか」千葉雄大が演じる新一が病死 急展開に悲しみ広がる
急展開に悲しみが広がっており、「新一、ナレ死」がトレンド入り
モデルプレス