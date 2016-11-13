M-1グランプリ2016
『M-1グランプリ2016』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年1月22日
2016年12月27日
2016年12月16日
2016年12月11日
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相席スタート、「M-1」最下位で悲劇 仮押さえの仕事が一掃される
大会後、「仮押さえのスケジュールが一掃されました…」と告白
オリコンニュース
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松本人志 M-1審査で娘を意識したと告白「観てるかなと思って」
「M-1の審査員頑張ったもん。娘が観てるかなと思って」と明かした
トピックニュース
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銀シャリがなんばグランド花月に凱旋 熱い祝福に感謝「泣きそう」
優勝後初の舞台で、ファンからは拍手や「おめでとう」の大歓声
スポニチアネックス
2016年12月7日
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爆笑問題の太田光 上沼恵美子がカミナリに低評価を下した理由を推測
強烈なツッコミが上沼のような年齢の人には受入れがたいのでは、と指摘した
トピックニュース
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爆笑問題が「M-1グランプリ」準優勝の和牛を大絶賛「並大抵じゃない」
太田光は、和牛のツッコミを担当する川西賢志郎の舞台上での度胸を評価した
トピックニュース
2016年12月6日
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伊集院光が「M-1」審査員の顔ぶれに指摘「絶対物議を醸しだす」
関西、関東、どちらの芸人が優勝しても「絶対、物議を醸しだす」と指摘
トピックニュース
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M-1グランプリ王者・銀シャリに100本超のオファーゴールデンの番組も
新規の出演オファーは5日午後4時で、100件を突破しているという
デイリースポーツ
2016年12月5日
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「M-1グランプリ」視聴率 関東13.5％、関西は23.8％の西高東低に
お笑い番組は西高東低の傾向にあるが、今回の視聴率でもそうなった
スポニチアネックス
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「M-1グランプリ2016」王者の銀シャリ うれし涙を見せなかった心境
鰻和弘は実感がくるのが遅いと弁明し、涙が自然に流れなかった心境を告白
livedoor
2016年12月4日
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上戸彩がやせた姿でM-1に出演 ネット上に健康を気遣う声あふれる
ネット上には「やせすぎ」などと上戸の健康を気遣う声も多く見られた
デイリースポーツ
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M-1優勝の銀シャリ・鰻和弘「33歳なんですけど、いい人生でした」
鰻和弘は「漫才のことずっと考えてきましていい人生でした」とコメント
スポニチアネックス
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上沼恵美子 スリムクラブの漫才にまさかのガチダメ出し
登山をテーマにしたネタに対し「無理がありました。飛びすぎ」とコメント
トピックニュース
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南キャン山里亮太がM-1敗者復活戦辞退を謝罪「こればかりは」
辞退はスケジュールの都合のためで「中途半端な気持ちではなかった」と強調
日刊スポーツ
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「M-1グランプリ2016」決勝が開幕 2大会ぶりの審査員・松本人志が本音
「紳助さんがいればもっとよかったなってところはある」と本音を吐露
トピックニュース