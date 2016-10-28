ハロウィン2016
『ハロウィン2016』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年11月3日
2016年11月2日
2016年11月1日
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ハロウィンの「馬車」が追突され仮装の3人が死亡 米ミシシッピ州
走行中の車が、仮装した子どもたちを乗せた平積みのトレーラーに追突
読売新聞オンライン
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夏目三久 ピコ太郎に仮装しダンスしたと告白
福澤朗アナは「夏目さんがそういうことするんですか！？」とびっくり
トピックニュース
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オタクがハロウィン時の渋谷を嫌う訳 Twitterで反響
数でゴリ押しして、警察も容認してる感じがオタクに嫌われる理由だと指摘
トピックニュース
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高橋真麻 ハロウィンパーティで堀江貴文氏とハグ
高橋真麻と堀江貴文氏は親密そうに話したあと、ハグをしていたと筆者
NEWSポストセブン
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C・ロナウド やや雑なハロウィンの仮装姿をInstagramで公開
意外にも地味な恰好をしており、やや雑だと筆者
Qoly
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RADIO FISHが「ジョジョの奇妙な冒険」の仮装 TVでの許可は異例
テレビ番組でジョジョのキャラクター衣装着用の許可が出たことは異例という
Techinsight
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渋谷駅にハロウィンの仮装をした若者が数万人 警視庁はテロに備える
警視庁は安全確保のため、車の流入を規制し、車道の一部を歩行者に開放
読売新聞オンライン
2016年10月31日
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渋谷ハロウィンに「トーンダウン」 「官製イベント」になってしまった？
行政主導で更衣室やゴミ捨て場が用意され、無法地帯と化すことはなかった
東スポWEB
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ローラがハロウィン限定のゾンビメイク姿 「怖いけど可愛い」と反響
ゾンビメイクを施しつつ美しいローラのゾンビ姿がお目見えしている
モデルプレス
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カンニング竹山がハロウィンの大混乱に苦言「峠でやる遊び」
早朝まで大混乱だった渋谷について「あの遊びは峠でやる遊び」と竹山
スポーツ報知
2016年10月30日
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仲里依紗 ハロウィンフェスでおいらんコスプレ披露
ピンクを基調にした豪華絢爛な和装で、キセルを持ってランウェイに登場
デイリースポーツ
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オードリー若林正恭がハロウィンで仮装する心理を分析 「女装癖と同じ」
仮装する心理状態を「女装癖の人がやってるのと同じじゃない？」と分析
トピックニュース
2016年10月29日
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「ワタナベナオミトレイン」を運行 渡辺直美が巨大オブジェと対面
車体ラッピングデザインのモチーフとなった渡辺直美は、巨大オブジェと対面
マイナビニュース
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小池百合子都知事がコスプレ姿を披露 記者からは辛辣な質問
記者から「今日、自分の姿を鏡で見たのか？」という手厳しい質問も受けた
livedoor
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渋谷ハロウィン1日目は「不発」 仮装組はすっかり浮いた状況
雨の影響か普段通りの渋谷に、仮装組はすっかり浮いた状況だったそう
J-CASTニュース
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小池百合子知事が「公約」を実現 「リボンの騎士」コスプレを披露
都知事選時の公約を実現し「リボンの騎士」のコスプレを披露
オリコンニュース