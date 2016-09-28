日本ハムのリーグ優勝
『日本ハムのリーグ優勝』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年11月1日
2016年10月21日
2016年9月30日
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栗山英樹監督 日本一へのカギは？「大谷翔平の使い方が難しい」
優勝を決めた28日の西武戦で、大谷翔平を投手一本で起用したことに言及
スポニチアネックス
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ダルビッシュ有が日本ハムの優勝祝福「（武田）勝さんのために日本一へ」
「勝さんのために日本一へ！」と今季限りで引退する武田勝にコメント
東スポWEB
2016年9月29日
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代打の切り札・矢野謙次「巨人ではビクビク…」 巨人と日本ハムの差を語る
一発勝負で結果が出なければ2軍に落ちると、巨人ではビクビクしていたそう
スポーツ報知
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中田翔が不調時の苦悩を激白 帰りの車内で「いま事故ったら…」
帰りの車内で「事故ったら明日から試合に出なくていい」と考えていたという
スポーツ報知
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日本ハムがリーグ優勝 稲葉篤紀氏が語る栗山英樹監督の3つの好采配
大谷翔平が指のマメを潰して際、大谷を打者だけでの起用に踏み切ったこと
Sports Watch
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大谷翔平の二刀流の原点 向上心を育てた父との「野球ノート」とは
目標などを大谷が記し、父がアドバイスを書き添えていたという
スポニチアネックス
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増井浩俊の先発転向、「1番・投手」大谷翔平…逆転V生んだ栗山采配
開幕から抑えを務めてきた増井浩俊を8月から先発に転向させたこと
デイリースポーツ
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日本ハムが大逆転優勝 過去に大逆転優勝を果たした球団は他にもある？
7月6日の時点で首位・広島と11.5ゲーム差をつけられていた、1996年の巨人
BASEBALL KING
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日本ハム・陽岱鋼が国内FA権行使へ 球団は宣言残留認めず移籍濃厚
背景には「家族もいる。一年でも長く野球がやりたい」という思いがあるそう
スポニチアネックス
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日本ハム・レアードが来季も残留へ 2年総額5億円で調整
契約は今季で切れるが、来季から新たに2年総額5億円の契約をするという
スポニチアネックス
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日本ハムの斎藤佑樹 言葉少なに、ひっそりとビールかけに参加
ひっそりとビールかけに参加し「活躍できなかった」と言葉が少なかったそう
東スポWEB
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日本ハムが4年ぶりのリーグ優勝 パ・リーグのMVP最有力は大谷翔平？
パ・リーグのMVP最有力はリーグ優勝に大きく貢献した大谷翔平だという筆者
BASEBALL KING