リオパラリンピック
『リオパラリンピック』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年3月17日
2018年3月16日
2017年4月24日
2016年9月19日
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リオパラリンピック 日本勢は史上初の金メダルなしに終わる
日本勢が出場の最終種目が終わり、今大会の日本勢は史上初の金メダルゼロ
スポニチアネックス
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車いすラグビー男子日本代表が初のメダル獲得 カナダ破り「銅」
日本はカナダを52−50で破り、銅メダルを獲得
読売新聞オンライン
2016年9月18日
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パラリンピックの自転車男子ロードレースで衝突事故 イラン選手が死亡
48歳のイラン選手が病院に緊急搬送されたが、死亡した
読売新聞オンライン
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パラリンピック 男子走り幅跳び・山本篤が銀獲得も「悔しい」
金メダルに惜しくも8cm及ばず、「悔しい。8cm超えられなかった」と述べた
スポニチアネックス
2016年9月16日
2016年9月15日
2016年9月14日
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パラ走り幅跳びで優勝のマルクス・レーム 批判でリオ五輪を断念
当初は走り幅跳びで、健常者と競うオリンピックに出場するはずだった
デイリー新潮
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リオパラリンピック テニス国枝慎吾が準々決勝でストレート負け
ベルギーのジェラールを相手に、0−2のストレート負けを喫した
スポーツ報知
2016年9月13日
2016年9月11日
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パラリンピック ゴールボールのアルジェリア女子代表が現地到着せず
10日までに現地に到着せず、試合に参加していないことが分かった
日テレNEWS NNN
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リオパラリンピック中継に有働由美子アナを起用したNHKと民放の「差」
現地キャスターには有働由美子アナを起用し、本気度を感じさせると筆者
日刊ゲンダイDIGITAL
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パラリンピック柔道の正木健人、男子100キロ超級で銅メダル獲得
3位決定戦でイランのハムゼ・ナドリと対戦し、得意の払い腰で一本勝ちした
スポニチアネックス
2016年9月10日
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音が頼りのゴールボール 会場の声援でかき消されて困惑
9日のブラジル戦では、ブラジル選手がシュートするたび歓声が起こった
読売新聞オンライン
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リオパラリンピックの柔道女子57キロ級 廣瀬順子が銅メダル
3位決定戦はスペインのマリア・モニカ・メレンシアーノ・エレーロと対戦
livedoor