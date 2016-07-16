谷垣禎一氏が頸髄損傷で手術
自民党の谷垣禎一幹事長がサイクリング中に転倒し負傷。頸髄（けいずい）を損傷し、手術を受けた。
2018年10月31日
2017年7月5日
2017年6月19日
2017年3月14日
2016年12月5日
2016年8月4日
2016年8月3日
2016年8月1日
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自民党の谷垣禎一幹事長の人事をめぐる報道が大混乱
7月29日にはフジテレビが後任は岸田氏と報じるも、直後に誤報を認め陳謝
J-CASTニュース
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自民党 総務会長の後任に細田博之幹事長代行を起用することが内定
谷垣氏の後任に、二階総務会長を起用する意向を固めた
日テレNEWS NNN
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入院中の谷垣幹事長を交代させる方向で最終調整
手術を受けた谷垣氏は復帰のめどは立っておらず、首相側に辞意を伝えていた
読売新聞オンライン
2016年7月30日
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谷垣禎一氏側「会話できる状態ではない」首相との接触に否定的
谷垣氏側は「当面安静が必要で、会話できる状態ではない」としている
読売新聞オンライン
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自転車事故で入院中の谷垣幹事長 辞任の意向を示す
安倍晋三首相は、谷垣氏のケガの容体などを見極めた上で最終判断する方針
日テレNEWS NNN
2016年7月29日
2016年7月27日
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頸髄損傷の谷垣禎一幹事長 最悪の場合、胸から下が動かなくなる恐れも
頸髄損傷では最悪の場合、胸から下が動かなくなることが指摘されている
デイリースポーツ
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入院中の谷垣禎一幹事長、復帰のメド立たず 安倍晋三首相は続投の意向
8月3日の内閣改造・党役員人事までの復帰は難しい状況と見られている
読売新聞オンライン