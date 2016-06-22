舛添都知事の辞職
『舛添都知事の辞職』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年6月9日
2017年6月2日
2017年6月1日
2016年8月17日
2016年8月10日
2016年8月9日
2016年7月15日
2016年6月29日
2016年6月28日
2016年6月25日
2016年6月24日
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東国原英夫氏 舛添要一氏を「叩きすぎ」との批判に反論「真実の追及」
「舛添氏に対する今回のメディアの追及・糾弾は天晴れである」とした
J-CASTニュース
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舛添要一氏が「宣戦布告」 妻子の取材に対しフジテレビをBPO提訴
舛添氏は同局が子供を付随的に撮影し、妻を執拗に取材したと主張
日刊ゲンダイDIGITAL
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舛添要一氏の都知事辞任があちこち飛び火 里見隆治氏も被害者か
里見氏は1月出版の著書で、舛添氏と対談する形でやりとりを振り返っていた
日刊ゲンダイDIGITAL
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舛添要一氏の「第三者による調査」の弁護士 いくらで雇われたのか
時給は5〜6万円が相場で、1日8時間調査したと仮定すると48万円になる
デイリー新潮
2016年6月23日
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正義感がない？ リオ五輪視察への批判に焦る自公都議の堕落
視察には6200万円の予算が計上されているが、1億円を超えるとの見方もある
日刊ゲンダイDIGITAL
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安倍晋三首相を敵に回した？ あらゆる方面から不評買う舛添要一氏
「都知事に相応しいとは思っていなかった」と安倍首相は述べたという
デイリー新潮