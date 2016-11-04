岡井千聖
岡井千聖は日本の歌手、アイドル、女優。ハロー!プロジェクト・℃-uteのメンバー。1994年6月21日生まれ、埼玉県出身。
2020年5月21日
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交際人数も告白し炎上の岡井千聖 開設直後のYouTubeアカウントを削除
しかし、YouTubeチャンネルのアカウントを21日までに削除した
スポニチアネックス
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活動再開を発表した岡井千聖 YouTubeアカウントなどを削除
21日までに、家族で運営するYouTubeチャンネルのアカウントなどを削除した
オリコンニュース
2020年5月17日
2020年5月15日
2020年5月2日
2020年5月1日
2020年1月1日
2019年12月7日
2019年7月6日
2019年4月26日
2018年10月3日
2018年7月27日
2018年5月27日
2018年4月12日
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「ギャフンだしん」岡井千聖がクロちゃんの「口説きLINE」を公開
12日、岡井は口説かれた「証拠」となる、LINEのスクリーンショットを公開
ナリナリドットコム
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元℃-uteの岡井千聖が口説かれた芸能人「クロちゃん」と告白
くすぐられながら質問された岡井は「口説かれたこともない」とはじめは黙秘
モデルプレス
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岡井千聖がクロちゃんに口説かれたと告白 くすぐり攻撃で白状
くすぐられながら口説かれた芸能人を問われ、「クロちゃん！」と白状
ナリナリドットコム