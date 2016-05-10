2016年4月スタートのフジテレビ月9ドラマ。
28日に開かれるフジメディアHDの株主総会は大荒れも予想されると筆者
東スポWEB
「ここまで音楽にこだわったドラマもなかなか作れるものではない」と評価
スポニチアネックス
ビデオリサーチの調べによると、全10話の平均視聴率は8.5％
月9ドラマ「ラヴソング」に、音楽プロデューサー役で出演している
NEWSポストセブン
これまで第7話で6.8％と、1話での月9ドラマ史上最低視聴率を記録
日刊スポーツ
主演の福山雅治に「そんなに面白くしちゃわないよね」と釘を刺されたと告白
トピックニュース
第7話の6.8％から微増したものの、 月9の最低ペースには変わりはないと筆者
キスシーンを見たファンからは「破壊力抜群」などと大きな反響が寄せられた
モデルプレス
前週16日の第6話が6.8％と月9史上最低を更新したが、第7話も同数値で推移
素顔の岡村が「エキストラ」として、10秒間ほど映っているそう
オリコンニュース
「同じフジテレビ内でもバラエティーとドラマでは、空気が全然違う」と話す
登場するのは、主人公らが作詞作曲した曲を披露する重要なシーン
想いを寄せている女性とは別の女性と関係を持ち、どこか悲しそうな表情
吹石一恵との結婚を機に「福山離れ」が起きているのは事実だと筆者
日刊ゲンダイDIGITAL
平均視聴率は8.4％で、第4話から0.1％下げ自己ワーストを更新したという