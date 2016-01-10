2016年成人式
『2016年成人式』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年1月11日
2016年1月12日
2016年1月11日
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でんぱ組.incのピンキーこと藤咲彩音の振袖姿にしずる村上純が悶絶
しずるの村上純は「殺す気じゃないか…」と振り袖に悶絶
Techinsight
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ロンブー田村淳が成人式で荒れる若者に苦言「廃止でよくね？」
「荒れ狂う若者急増で全国的に廃止って流れでよくね？」とツイート
日刊スポーツ
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橋本愛や大原櫻子 2016年成人式を迎える芸能人まとめ
小松菜奈、橋本愛、森川葵、大野いと、入山杏奈、大原櫻子、ダコタ・ローズ
モデルプレス
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加藤浩次 成人式で派手な格好をする若者を突き放す一幕
加藤浩次は「恥ずかしい思いをするのは自分だからね」とコメント
トピックニュース
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横浜で全国最大級の成人式 式典の最中に新成人が壇上にあがるトラブル
一部の新成人が制止を振り切って壇上にあがり、式典は一時中断した
日テレNEWS NNN
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改造車で警察の検問を突破しようと…新成人8人逮捕 沖縄那覇市
2台の改造車で警察の検問を突破し、国際通りに乗り入れようとしたという
日テレNEWS NNN