ベッキーと川谷絵音の不倫報道
ベッキーと「ゲスの極み乙女。」のボーカル・川谷絵音が不倫関係にあると「週刊文春」が報じた。
2025年5月9日
2024年4月13日
2023年11月6日
2023年7月20日
2021年3月20日
2021年3月17日
2021年2月10日
2019年2月19日
2018年9月17日
2017年12月13日
2017年8月2日
2017年7月9日
2017年5月9日
2017年5月7日
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不倫騒動の川谷絵音 ゲスの極み乙女。というバンド名を「だいぶ後悔」
ゲスの極み乙女。というバンド名について「だいぶ後悔しました」と発言
スポーツ報知
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川谷絵音が「ワイドナショー」出演 不倫騒動を語る姿がSNSで話題に
一連の不倫騒動について語る姿に、SNSでも大きな話題になっている
スポニチアネックス
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川谷絵音がベッキーからの連絡明かす「謝罪会見は見ないでくれ」
不倫発覚後、ベッキーから「謝罪会見は見ないでくれと連絡があった」と告白
東スポWEB
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川谷絵音 元妻との現在の関係を明かす「普通に連絡を取ります」
元妻との関係を聞かれると、「普通に連絡取ります。仕事の話とか」と告白
スポーツ報知
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川谷絵音 ベッキーを実家に連れて行ったことは「僕がクズすぎて」
ベッキーを実家に連れて行ったことについて、「僕がクズすぎて」とコメント
スポニチアネックス
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川谷絵音 不倫騒動時の心境を語る「メンバーに迷惑を掛けた」
不倫騒動時、テレビに出ている自分を「自分じゃないみたい」と思ったという
スポニチアネックス