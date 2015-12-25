古舘キャスター「報ステ」降板

「報道ステーション」の古舘伊知郎キャスターが2016年3月31日の放送をもって降板する。

2016年4月1日

2016年3月31日

2016年3月29日

2016年1月29日

2016年1月14日

2016年1月9日

2016年1月8日

2016年1月4日

2015年12月29日

2015年12月27日

2015年12月26日

2015年12月25日