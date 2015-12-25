古舘キャスター「報ステ」降板
「報道ステーション」の古舘伊知郎キャスターが2016年3月31日の放送をもって降板する。
2016年4月1日
2016年3月31日
2016年3月29日
2016年1月29日
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古舘伊知郎氏や岸井成格氏…相次ぐ各局のキャスター交代は安倍政権の重圧？
「報ステ」の古舘伊知郎氏や「NEWS23」の岸井成格氏と膳場貴子氏など
日刊スポーツ
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古舘伊知郎キャスターめぐる「離婚報道」について夫人を直撃
「私たちもびっくりしているんですよ（笑）。離婚届なんて嘘です」と夫人
女性自身
2016年1月14日
2016年1月9日
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「報道ステーション」後任に富川悠太アナ ネットでは賛否様々な意見
ネットでは「適任」「大丈夫かな」「変な野心はなさそう」との声があがった
ガジェット通信
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古舘伊知郎氏の後任 さわやかな富川悠太アナにはシリアスな一面も
明るくさわやかな印象が先行しがちだが、シリアスな一面もあると筆者
J-CASTニュース
2016年1月8日
2016年1月4日
2015年12月29日
2015年12月27日
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宮根誠司氏 所属事務所の社長と大モメとなり「社長が行方不明」と発言
「金曜日に食事して、社長とは大モメにモメました」と告白
デイリースポーツ
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古舘伊知郎氏の「報道ステーション」降板理由を爆笑問題の太田光が推測
「多分、古舘さんは、笑いに飢えてたんだなあと思います」とのこと
トピックニュース
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古舘伊知郎氏の降板 評価の高くない村尾信尚氏が安泰となる皮肉な結果に？
TBS「NEWS23」の岸井成格氏も降板すると報じられ、膳場貴子氏も産休中
日刊ゲンダイDIGITAL
2015年12月26日
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赤江珠緒アナが古舘伊知郎氏の後任に名乗りか「私の出番かな」
赤江珠緒アナが「そろそろ私の出番かな？」と後任に名乗りを上げたと暴露
トピックニュース
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古舘伊知郎氏の「報道ステーション」降板 テレビ朝日に嫌気か
3月27日の生放送中に起きた古賀茂明氏の大暴走で歯車が狂ったと筆者
東スポWEB
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「報道ステーション」 古舘伊知郎氏の後任を富川悠太アナで一本化
テレビ朝日の富川悠太アナで最終調整に入り、1月中旬に決定するという
スポニチアネックス