安保法案の強行採決
集団的自衛権の行使を可能にすることなどを盛り込んだ安全保障関連法案は2015年9月19日未明、参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党と次世代の党などの賛成多数で可決、成立した。
2015年10月11日
2015年9月26日
2015年9月25日
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みのもんた 安保法の可決に「安倍晋三首相は立派」と称賛
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日刊ゲンダイDIGITAL
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中国メディアがフィリピン大統領を非難「日本の安保法を称賛」
アキノ大統領は日本の新安保法を称賛し、日本とは堅牢な戦略的関係と説明
サーチナ
2015年9月22日
2015年9月21日
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祖父である岸信介元首相の話をする首相に「おじいさんの話はいい」と石田氏
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安倍首相夫人の安保法案コメント 韓国ネット「世界滅亡の始まりだ」
19日、昭恵氏は「日本が自立するための一歩になる」とコメント
Record China
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安保法案の採決 民主党の乱闘は集団的自衛権の必要性を示す好例？
民主党議員の「暴力行為」は、集団的自衛権の必要性を証明していると筆者
現代ビジネス
2015年9月20日
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辻元清美氏と稲田朋美氏 NHK番組で安保法案成立をめぐり激しい論戦
安保法案について「解釈改憲」ではないとする稲田氏を、辻元氏が厳しく追及
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ダウンタウン松本人志の安保法案めぐる発言 蛭子能収が称賛
限定的に賛成とする松本に対し、蛭子能収は「勇気がある」と称賛した
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安保法案成立 法案の論議より「違憲」の主張に傾いてしまった野党
法案の議論より、「憲法違反」の主張に安易に傾斜してしまい残念だと指摘
読売新聞オンライン