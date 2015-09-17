新国立競技場建設が紛糾

2020年東京五輪・パラリンピックのメイン会場となる新国立競技場の建設費をめぐる問題。

2016年6月14日

2016年3月13日

2016年3月8日

2016年3月2日

2016年1月17日

2016年1月16日

2015年12月30日

2015年12月29日

2015年12月23日

2015年12月17日

2015年12月15日

2015年12月14日

2015年9月26日

2015年9月25日

2015年9月17日