新国立競技場建設が紛糾
2020年東京五輪・パラリンピックのメイン会場となる新国立競技場の建設費をめぐる問題。
2016年6月14日
2016年3月13日
2016年3月8日
2016年3月2日
2016年1月17日
2016年1月16日
2015年12月30日
2015年12月29日
2015年12月23日
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江原啓之氏 決定した新国立案を批判する人々に苦言「足引っ張るな」
決定案について「決まったならみんなで盛り上げましょう」と呼びかけた
トピックニュース
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新国立競技場の「A案」は内定済みだった？ B案に比べ具体策は曖昧なまま
デザイン公表以前から「すでにA案で内定済み」と囁かれてきたという
日刊ゲンダイDIGITAL
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新国立競技場が隈研吾氏のA案に 森喜朗氏の発言がなければB案の可能性も
大会組織委の森喜朗会長は、「外見だけならB案」などと発言していた
スポニチアネックス
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新国立競技場のデザイン案が隈研吾氏のA案に B案の伊東豊雄氏が指摘
B案の伊東豊雄氏は、A案はザハ・ハディド氏のデザイン案と近いと指摘
スポニチアネックス
2015年12月17日
2015年12月15日
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森喜朗氏が新国立競技場のB案に肩入れ発言し波紋「立場分かっている？」
森氏の発言に対して、馳浩文部科学相や猪瀬直樹氏などから批判があがった
J-CASTニュース
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尾木直樹氏 森喜朗氏の新国立競技場は「B案がいい」との発言に苦言
新国立競技場の2つの案に対して「B案がいい」と私見を披露したことに言及
スポニチアネックス
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ザハ・ハディド氏の事務所 新国立競技場の整備計画を批判
新しいコンペの参加条件は我々や建築事務所の参加を厳しく制限したと主張
日テレNEWS NNN