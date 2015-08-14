戦後70年談話
『戦後70年談話』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年11月6日
2015年8月18日
2015年8月17日
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安倍談話に中国メディアが指摘 「国の責任を国民の責任へすり替えている」
先の世代に、謝罪の宿命を背負わせてはならないとする談話の記述を批判
サーチナ
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戦後70年談話の論法に評価 西欧の歴史の流れから日本が国策を誤った
談話では、「侵略」「痛絶な反省」などというワードがあったと筆者
現代ビジネス
2015年8月16日
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安倍晋三首相の戦後70年談話 「中台を並列」と中国紙が不快感
談話では、「台湾、韓国、中国」の順で、並列して言及
読売新聞オンライン
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安倍晋三首相の「戦後70年談話」米国や豪州など海外から高い評価得た理由
高い評価を得た背景には、歴代内閣の歴史認識を継承したことがあると筆者
読売新聞オンライン
2015年8月15日
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ソウル市内の日本大使館前で市民団体が抗議「自らの言葉で謝罪していない」
ソウル市内の日本大使館前では、複数の市民団体が戦後70年談話に対して抗議
日テレNEWS NNN
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小林よしのり氏 戦後70年談話の感想を問われ猛批判「こんな談話」
「（安倍談話は）村山談話が、ただ冗長になっただけ」と意義を否定
トピックニュース
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古舘伊知郎氏が戦後70年談話を批判 天皇陛下と安倍晋三首相の言動を比較
天皇陛下の言動と比較し、安倍晋三首相には一貫性がないと暗に示唆した
トピックニュース
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戦後70年談話について台湾政府が論評 批判はなく友好関係を強調
談話に対しての批判的な言葉はなく、日本との友好関係を強調
サーチナ
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安倍晋三首相の「戦後70年の談話」をめぐる中韓米の反応
中国外務省は「この重大な問題で曖昧な態度をとってはいけない」などと批判
日テレNEWS NNN
2015年8月14日
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安倍晋三首相が発表した戦後70年談話 与野党の反応一覧
自民党の谷垣幹事長は「非常にバランスのとれた談話だ」と歓迎
日テレNEWS NNN
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戦後70年談話めぐるTBSの報道に批判殺到 文言にチェックいれる行動
中継で、TBSは「焦点のことば」というチェックシートを作成
ガジェット通信
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村山富市元首相 戦後70年談話に苦言「おわびの対象が不明確」
村山富市元首相は「何をおわびしているのか、よく分からないね」と指摘
スポーツ報知