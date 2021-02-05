『厚切りジェイソン』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
一人称に自身の名前を使うのは「外国人から見たらめちゃ分かりづらい」そう
デイリースポーツ
番組では、厚切りジェイソン演じるジェイソン博士の番組卒業を示唆
スポニチアネックス
収入増には副業なども考えられるが、「我慢しないことが一番大事」と説明
ABEMA TIMES
近年、日本で2000万円問題が話題になったがアメリカは1億円問題だと説明
オリコンニュース
ESSE-online
「投資は地味です。投資というのは歯磨きのようなもの」と持論を展開
日刊スポーツ
コツコツやっていくべき投資を「将来虫歯にならないための歯磨き」と表現
市長の会見での報告などを巡り、「意味があるのかな？と思う」と苦言
東スポWEB
ブレイク後も生活水準を変えず投資額を増やし「一生分」の資産を築いたそう
スポーツ報知
3日の番組で「日本人はなんで貯金ばっかりしてるの？」と疑問を呈した
資産アップ法や投資術などを解説するもので、33.7万部を売り上げた
全ツイート削除は米国株下落を受けた批判が原因ではと報じられていた
「ジェイソン流お金の増やし方」の3つのポイントに言及
日刊ゲンダイDIGITAL
手順は「支出を減らして、残りのお金を投資に回して、待つ」の3つ
J-CAST会社ウォッチ
毎週必ずETFの投資信託を購入し、長年資産を積み上げてきたという
日刊SPA!
日本人の「貯金主義」に触れ、「投資しないとダメでしょ！」と言及
米国の人々は「中国で冬季五輪できるの？ってなっている」と言及
「海外は結構怒っている。特にアメリカは敏感」などとコメント