2014年秋ドラマ
『2014年秋ドラマ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2014年12月30日
2014年12月26日
2014年12月19日
2014年12月18日
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千葉雄大や岩田剛典など、今年の秋ドラマで輝いたイケメン俳優は
イチオシはドラマ「きょうは会社休みます」に出演していた千葉雄大
NEWSポストセブン
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綾瀬はるか「きょうは会社休みます。」最終回の平均視聴率は16.9％
平均視聴率は16.9％で、全10回の平均は16.6％となった
スポニチアネックス
2014年12月15日
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高岡奏輔が3年半ぶりにドラマ出演 「何にでもトライしてみよう」
とにかく何にでもトライしてみる気持ちで、仕事に臨んでいると語った
モデルプレス
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Kis-My-Ft2・藤ヶ谷太輔、「信長協奏曲」現場では見事な後輩ぶり
後輩キャラを出してと言われ、現場で見事な後輩ぶりを見せているという
女性自身
2014年12月12日
2014年12月6日
2014年12月1日
2014年11月30日
2014年11月28日
2014年11月25日
2014年11月24日
2014年11月23日
2014年11月22日
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中島健人と佐々木希が「黒服物語」で濃厚キスを披露しファン騒然
エアキスではなく、何度も唇を重ねる濃厚なラブシーン
Techinsight
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さんまが「ぬ〜べ〜」出演したウラ側 桐谷美玲との約束に神対応
10月12日のさんまが司会の番組に桐谷美玲が出演したことがきっかけ
スポニチアネックス