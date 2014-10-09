御嶽山の噴火
長野県と岐阜県の県境に位置する3,000メートル級の火山である御嶽山が2014年9月27日、噴火した。
2023年7月25日
2015年9月27日
2015年7月28日
2015年6月28日
2015年5月19日
2014年12月26日
2014年11月17日
2014年11月13日
2014年11月10日
2014年10月29日
2014年10月24日
2014年10月22日
2014年10月21日
2014年10月17日
2014年10月14日
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片山さつき氏が御嶽山めぐるツイートに関し国会で謝罪
参議院の外交防衛委員会で14日、事実誤認を認めて謝罪した
日テレNEWS NNN
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火山の噴火予知は「ほとんど不可能」 学者が実態を暴露
政府に命じられて「研究者はやってるフリ(をしている)だけですよ」と指摘
トピックニュース
2014年10月13日
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御嶽山から生還した登山者が罪悪感に苦しむ「亡くなった人に申し訳ない」
助かったことに罪悪感を抱く心理状態は「サバイバーズ・ギルト」と呼ばれる
読売新聞オンライン
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御嶽山噴火の前に数多の地震 火山の動きが活発化している証拠と識者
今年に入って15回の揺れが観測され、火山の動きが活発化していると主張
NEWSポストセブン