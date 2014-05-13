美味しんぼ「福島で鼻血」が波紋

4月28日発売「ビッグコミックスピリッツ」掲載の人気漫画「美味しんぼ」で、東京電力福島第1原発を訪れた主人公らが鼻血を出す場面が描かれ、批判が相次いでいる。

2016年3月22日

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