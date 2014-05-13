美味しんぼ「福島で鼻血」が波紋
4月28日発売「ビッグコミックスピリッツ」掲載の人気漫画「美味しんぼ」で、東京電力福島第1原発を訪れた主人公らが鼻血を出す場面が描かれ、批判が相次いでいる。
2016年3月22日
2015年2月1日
2014年12月10日
2014年5月30日
2014年5月24日
2014年5月22日
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美味しんぼ休載 原作者が説明
原作者・雁屋哲氏が22日、ブログで休載について説明した
スポニチアネックス
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山本太郎氏、鼻血問題で沈黙破る
20日の参院内閣委員会で、安倍首相の表明に対し、政府内の矛盾点を突いた
東スポWEB
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前双葉町長が語る鼻血以外の異変
漫画にも登場している前双葉町長が「放射能で鼻血は実害」と語っている
女性自身
2014年5月19日
2014年5月16日
2014年5月15日
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「美味しんぼ」、炎上商法の疑い
同漫画を掲載している雑誌が、福島県内で売り切れ続出だという
ガジェット通信
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サンド伊達、美味しんぼに複雑
大好きな漫画だとしながらも、「影響力が大きすぎた」と複雑な胸中を吐露した
オリコンニュース
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美味しんぼ騒動に黙る山本太郎氏
負の影響をわきまえたうえで「今は首を突っ込まない」と山本氏
東スポWEB
2014年5月14日
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福島取材の記者「鼻血出た」
この人物は福島県で寝ている最中、鼻血が出たことがあるという
東スポWEB
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美味しんぼ問題 進次郎氏が反論
小泉進次郎氏が、これまで健康被害を受けたことがないことを強調
J-CASTニュース
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美味しんぼの実害 福島TVが報道
県外の学校の団体客数百人が、宿泊をキャンセルしたという旅館関係者の証言を紹介
トピックニュース
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美味しんぼ裏で別漫画が突然終了
9・11に主人公が「エクスタシーを感じた」などの描写があった
東スポWEB