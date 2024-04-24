「万博反対の者」の犯行って言ったけど「玉川徹氏の『出禁発言』に続いて、ヤバいことになりそうだ」大阪府の幹部はこう言って頭を抱える。吉村洋文知事の「失言」だ。ことの発端は、3月13日、大阪市役所の正面玄関に飾られていた2025年の大阪・関西万博公式キャラクター、ミャクミャク像の顔が鉄製の看板で傷つけられているのが発見されたことだった。大阪市は警察に被害届を提出し、捜査がはじまった。その際、吉村知事は3月14日