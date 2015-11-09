『スマホ利用時間』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
プレジデントオンライン
ほかに何をしているのか問われ、「普段？じーっとしてる」などと返答
スポニチアネックス
射精をしない禁欲生活も、悪影響を及ぼすという
日刊SPA!
J-CASTニュース
自分の子どもからは「ママがもっと遊んでくれたら」と理由を言われたそう
デイリースポーツ
オトナンサー
ノックすると、相手がスマホを触りながら出てきて腹が立った人もいるという
ラジトピ
「現代人はスマホなど手元ばかりを見ることで目を酷使している」と指摘
NEWSポストセブン
世の中にスマホ中毒者を生み出すことは同社らのビジネスに不利益だという
GIGAZINE（ギガジン）
青少年が平日にネットを利用する時間は1日平均154分で、2016年より12分増加
読売新聞オンライン
「スマホ巻き肩」などの前屈姿勢は消化器系の病気へのリスクを高めてしまう
週刊女性PRIME
着信していないのに振動を感じる、ちょっとした待ち時間にスマホをいじる
Engadget 日本版
加齢による老人病の1つとされてきた「飛蚊症」も広がりつつあるという
東スポWEB