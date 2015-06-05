『世界の人気観光都市』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
1位は減少傾向にある香港で、2016年比9.5％増のタイ・バンコクが2位に
ニュースイッチ
暗い都市の景観と鮮やかな星座をあわせ「第3の現実」を生み出しているそう
WIRED.jp
「ビッグベン」は150年以上前に造られており、老朽化が問題となっていた
日テレNEWS NNN
寺院内の地獄エリアには像があふれかえり、まさに地獄絵図だと筆者
GIGAZINE（ギガジン）
1位は、イルカショーが見られる沖縄県本部町の「オキちゃん劇場」
マイナビ学生の窓口
背景には、タイで増加している中国人観光客の存在があると識者
週刊女性PRIME
19日にも40代女性が自殺を図った際の現場を捉えた動画がネットに投稿された
Techinsight
多くの地元住民が、阿蘇市の温泉は問題ありませんとTwitterに投稿している
Jタウンネット
1位は16.5％で「台湾」となり、13.2％で「シンガポール」が続いた
急増する「歴女」と、外国人観光客が城ブームを後押ししているという
J-CASTニュース
ネス湖をのぞむことができるスコットランドのM8線
最も観光コスパの高い都市には、マレーシアのクアラルンプールが選ばれた
マイナビニュース
酪農家らがトラクターで主要道路を封鎖し、農産物の価格低迷に抗議している
読売新聞オンライン
カレー、野菜煮込み、チャパティ、チャイなどあらゆるインド料理が味わえる
ガジェット通信
食べ物も高く騒音や公害もひどい「ピラミッド」、道が汚い「パリ」
1位はカンボジアのアンコールワットで、「信じられない建築」との絶賛も
ダ・ヴィンチWeb