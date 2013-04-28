『GALAXY S4』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
都内量販店での告知によると、下取り価格が税込2万1600円へ引き上げられた
BUZZAP！
サムスンが米の政府機関や民間企業に売り込んでいるセキュリティ
GIGAZINE（ギガジン）
同モードは、緊急時にバッテリーの消費量を50％に抑え長持ちさせる機能
ガジェット通信
J-CASTニュース
最も満足度の高いスマホは「HTC J One HTL22」で、iPhoneシリーズは4位
livedoor
ツートップに選ばれた2製品は海外でも高い評価を受けているという
エスマックス
水没後の動作不良が掲示板等で報告され、話題になっている
マイナビニュース
「HTC J One HTL22」はハリウッド映画のようなデジタル撮影が出来る機種
219億円の赤字で、「ドコモのツートップ」から外れたことが要因
しかしiPhone登場で販売数が落ちたメーカーを、ドコモは最後まで支えた
アナリストは「前機種と大きな違いなく購入する理由が見当たらない」と厳しく評価
新機能「グループプレイ」により音楽の共有などの要素が加わった
ナリナリドットコム
画面に手を触れずに操作できるAir Gesture機能などを紹介