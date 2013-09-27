『リチウムイオン充電池』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
原因は廃プラスチックに混入した3本ほどのリチウムイオン電池とのこと
FNNプライムオンライン
プレジデントオンライン
就寝中に充電すると、100％まで充電された状態が長時間続いてしまう
ギズモード・ジャパン
livedoor
リチウムイオン電池は熱に弱く、本体の発熱はそのままバッテリーの劣化に
BUZZAP！
使い終わった充電池をポイポイと入れ、ボタンを押せば充電が始まる
「コスパが悪いので積極的には買いたくないモバイルバッテリー」だと筆者
mitok
発熱や過充電＆過放電で劣化するため、充電しながらのスマホゲームは絶対NG
日刊SPA!
まったく充電できなかったり、満充電してももたない場合は寿命と判断できる
マイナビニュース
「バッテリーはこまめに充電して、空になるまで使い切るのを避ける
GIGAZINE（ギガジン）
19日、アップル担当者が「電池の劣化が原因」とコメントしたことを中国メディアが報道
サーチナ
Appのバックグラウンド更新をオフ、視覚効果を減らす
ウレぴあ総研
「ユニバーサル マルチ充電器」で、価格は2480円（キャンペーン特価は2200円）
ITライフハック