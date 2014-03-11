『福島県産品』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
韓国選手団は福島産食材を懸念して独自の給食センターを設置している
東スポWEB
食事の際は福島県産などの食材を食べないよう注意喚起していたという
読売新聞オンライン
日本側はこの席で、福島周辺の水産物禁輸措置解除を再度要請する見通し
中央日報
「食べて応援は自殺行為」との声もあったが、まったく汚染されていないそう
現代ビジネス
消費者庁によると福島県産品の購入をためらう人の割合は2割弱で横ばい傾向
スポニチアネックス
韓国は福島原発事故後に、福島など8県からの水産物輸入を禁止していた
Record China
スーパーで福島産米を安く売っているのを見かけたが「買わなかった」という
トピックニュース
震災から4年がたったことに関連し、原発事故での食品への放射線被害に言及
J-CASTニュース
福島県須賀川市産のコシヒカリを「明治屋シンガポール」で22日から販売する
山口は同県産のキュウリを食べ「新鮮でみずみずしいですね」とコメント
日刊スポーツ
1年前より減ったものの、依然として買い控えがあることが分かる
日テレNEWS NNN