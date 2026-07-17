FUJIWARAの藤本敏史が、ゲームの実況配信で炎上した過去を明かした。プレイではないムービー部分をスキップしたところ、ゲームのファンから猛批判を浴びたそうで……。

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7月15日（水）放送の「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）には、土屋アンナ、陣内智則、FUJIWARAの藤本敏史、スリムクラブが出演。せっかちな人とおっとりした人の違いをテーマに、日常生活での行動や考え方についてトークを繰り広げた。

土屋、陣内、藤本は芸能界屈指のせっかち派。「ロボット掃除機は自動で任せず、掃除してほしい場所まで自分で運ぶ」「パチンコの大当たり演出は飛ばして結果だけ見る」など、せっかちエピソードが次々と飛び出した。

その流れで藤本は、YouTubeでゲーム実況の配信をしたときの出来事を振り返った。藤本がプレイした人気ゲーム『バイオハザード』は、ゾンビと戦うなどキャラクターを操作する場面だけでなく、導入部分等で主人公たちの物語を描く映画のような映像も流れる。しかし藤本は「こんなもん飛ばしたらええねん」と、ゲーム本編ではないストーリー部分を次々とスキップしたという。

すると、その配信が「製作者に失礼」「ゲームに対してのリスペクトがない」といったコメントが寄せられるなど大炎上。藤本は「ものすごい非難されて、打ちひしがれて俺がゾンビみたいになってもうた」と自虐気味に語った。

かまいたち山内も、同じく『バイオハザード』をプレイするYouTube配信を行った際にストーリーのムービーを飛ばし「めっちゃ叩かれた」ことがあるそう。山内としては同ゲームはゾンビを倒すゲームというイメージが強く、「道中のストーリーなんか別にええから、早くゾンビ倒させてくれや」と導入部分を飛ばしたのだが、配信のコメント欄には“なんのためにゾンビ倒すか分かってへんやんけ”など「ガチ勢がボロカスに書いてた」と明かした。

結局、藤本は叩かれてしまった動画は怖くなって削除してしまったらしい。これにはかまいたち濱家から「だっせ！」と声が飛び、陣内や真栄田賢（スリムクラブ）からも「だっさい奴おるわ」「逃げた」など散々な言われようだった。

なお、FUJIWARA藤本のゲーム配信炎上エピソードは、7月15日に放送された「これ余談なんですけど・・・」で取り上げられた。

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