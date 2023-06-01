ウィンブルドン 大会期間：2026年6月29日～2026年7月13日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[アダム ウォルトン] 1 - 3 [ディノ プリズミッチ] 試合の詳細データはこちら≫ ウィンブルドン第1日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス1回戦で、アダム ウォルトンとディノ プリズミッチが対戦した。 第1セットはアダム ウォルトンが6-4で先取。第2セットはディノ プリズミッチが7-6で奪