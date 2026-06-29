梅雨の時期でも注意が必要だという紫外線。「非常に強い」紫外線の日が増えており、注意が必要です。【写真で見る】日焼け対策で…男性用のスキンケアアイテムも売り上げ好調「非常に強い」紫外線の日数35年で約2.5倍に急増山形純菜キャスター:紫外線を気にする季節ですが、気象庁は毎日、1時間ごとの紫外線情報を13段階に分けて発表しています。特に注意しなくてはいけないのが、8以上の「非常に強い」と「極端に強い」です。こ