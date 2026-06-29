来季、AC長野パルセイロ・レディースの指揮を執る中村敦新監督が会見を開き、「走れるチームを目指す」と意気込みを語りました。中村敦新監督は、兵庫県出身の52歳。2014年から2016年は、奈良クラブで指揮を執り、JFL昇格に導きました。また、昨季までヒマラヤ山脈に位置するブータンで、代表監督兼U-23代表監督を務めました。中村敦新監督「山で（に囲まれて）働けるということには、ちょっとした縁を感じてい