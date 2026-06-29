6月24日、俳優・沢村一樹が自身のInstagramを更新。ビジュアルの大胆な変化に、驚きが集まっている。《「紫陽花とわたし」皆様、良い梅雨をお過ごし下さい》こうつづった沢村は、きれいに咲いた紫陽花（あじさい）の前で微笑む自身の写真を公開。だが、ふだんの沢村とはまったく違い、髪は七三になでつけられ、髪も眉毛も白髪交じりの “ロマンスグレー” に仕上がっている。19日の投稿までは真っ黒な髪色だったため、なにか