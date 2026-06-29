開催：2026.6.29 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 2 - 1 [マーリンズ] MLBの試合が29日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとマーリンズが対戦した。 カージナルスの先発投手はカイル・レーヒー、対するマーリンズの先発投手はタイラー・フィリップスで試合は開始した。 2回裏、6番 ブライアン・トーレス 3球目を打ってライトスタ