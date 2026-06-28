アイドルグループ・SUPER☆GiRLSの鎌田彩樺が、6月28日までに自身のInstagramを更新。北中米で開催中のサッカーワールドカップをめぐる投稿が、話題を呼んでいる。2023年1月、SUPER☆GiRLSの第6期生として加入した鎌田は、2025年11月発売の『週刊ヤングマガジン』で初の巻頭グラビアに登場。6月発売の同誌では初のソログラビアに挑戦するなど、躍進が続いている。「趣味はサッカー観戦で、Instagramでは、Jリーグを現地観戦す