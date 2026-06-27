佐野海舟は“攻め”でアピール、上田綺世は恩師の移籍が後押し…6月25日（日本時間26日）、北中米W杯グループFの第三節がおこなわれ、FIFAランク17位の日本は、同36位のスウェーデンと1-1で引き分けた。この結果、日本はグループFでオランダに続き2位となり、3大会連続となる決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント1回戦では、グループC首位の強豪・ブラジルといきなり対戦することとなった。W杯は「世界最高の祭