4年の月日は、“やんちゃ坊主”を責任感あふれる大人へと変貌させるのに、十分な時間だったようだ――。現在、おこなわれている北中米W杯。決勝トーナメント進出を決めたスウェーデン戦を前に、メンバー構成について問われた堂安律は、「どのメンバーを選ぼうと、それが監督の思う、勝つためのベストメンバー」と強調した。まさにチームを第一に考える“大人の回答”だった。かつては「自分が、自分が」といったプレースタイ